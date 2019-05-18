Полиция разыскивает пропавшего паломника

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает жителя областного центра Григорьев Владимир Клавдиевич,1954 года рождения, пропавшего больше года назад. 23 февраля 2017 года он ушёл с места жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Григорьев является уроженцем города Петрозаводска. Он соблюдает церковные каноны, посещает монастыри, а также памятные места, почитаемые верующими, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: светлая водолазка, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В.К.Григорьева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.



