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Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего паломника

18 мая 2019 года, 10:05

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает жителя областного центра Григорьев Владимир Клавдиевич,1954 года рождения, пропавшего больше года назад.  23 февраля 2017 года он ушёл с места жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Григорьев является уроженцем города Петрозаводска. Он соблюдает церковные каноны, посещает монастыри, а также памятные места, почитаемые верующими, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: светлая водолазка, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В.К.Григорьева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.



Фото: УМВД России по Псковской области
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