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Общество

Жительницу Гдовского района оштрафовали на тысячу рублей за оскорбление

18 мая 2019 года, 09:15

По постановлению прокурора жительница Гдовского района оштрафована за оскорбление. Как рассказали в прокуратуре Гдовского района, в судебном заседании установлено, что местная жительница из личной неприязни к потерпевшей, умышленно, осознавая противоправность своих действий, цинично, вопреки нравственным нормам и правилам поведения в обществе, с целью унижения чести и достоинства личности, оскорбила потерпевшую. Постановлением мирового судьи правонарушительница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

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