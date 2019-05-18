В Идрице ремонтируют центральную улицу

В поселке Идрица начали ремонт центральной улицы - участка трассы "Себеж-Пустошка"протяженностью около 2 километров. Его планируют завершить к 12 июля - к Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

7 млн рублей - такова стоимость ремонта - выделены из регионального бюджета.

В августе—сентябре подрядчик отремонтирует еще два участка этой дороги. Изношенный асфальт заменят на участке трассы «Себеж — Пустошка» длиной 1 км. Стоимость работ составит 4,4 млн рублей. Параллельно с этим пройдет ремонт на участке дороги «Идрица — Чайки» на сумму 3,6 млн рублей.

Кроме того, в поселке отремонтируют тротуары вдоль трассы. На эти цели выделено около 7 млн рублей. Большая часть средств направлена из областного бюджета, софинансирует работы муниципалитет.

Михаил Ведерников предложил включить благоустройство Идрицы в план подготовки к 75-й годовщине Победы.

