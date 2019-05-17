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Общество

Эксперты считают, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников - энергичный функционер

17 мая 2019 года, 17:49

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в очередном докладе из серии политических портретов глав регионов новой волны назвали губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «энергичным функционером, которому свойственны аккуратная публичность и стремление к персональной ответственности». Об этом пишет сайт «Выбор народа».

Эксперты оценили работу главы Псковской области.
Фото Сергея Герасимова.
Авторы исследования пишут: «Учёт мнения жителей и инициатива снизу стали одним из лейтмотивов кампании. Ведерников дал старт проекту «Команда 2018», который позиционировался как неполитический и напрямую не увязывался с выборами. Целью проекта стала поддержка общественных и частных инициатив, полезных для региона: участники могут претендовать как на административную, так и на финансовую помощь».

Наиболее значимым событием в ходе избирательной кампании эксперты считают запуск скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом.

Эксперты Центра политической конъюнктуры сделали выводы, что за полтора года руководства одним из наиболее сложных российских регионов Михаил Ведерников сумел проявить навыки администрирования в качестве первого лица, продемонстрировал умение пользоваться современными средствами политической коммуникации для работы с гражданами, использовал аппаратные позиции и хорошие связи на федеральном уровне.

Напомним, Михаил Ведерников возглавил Псковскую область в октябре 2017 года, а до этого долгое время работал в администрации президента РФ и аппаратах полпредов в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах.

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