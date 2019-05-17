Правоохранительные органы просят псковичей сохранять спокойствие из-за звонков о минировании

Правоохранительные органы проверяют сообщения о минировании зданий в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Каждое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одна информация не подтвердилась.

Правоохранительные органы просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем.

Напомним, что за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иных общественно опасных последствий, грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев), либо ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет.

За указанное деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, возможно наступление ответственности в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 2-х лет) либо лишения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлечет за собой наложение штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.