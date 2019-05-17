Журналист «Псковской правды» Светлана Синцова заняла второе место на региональном этапе VIII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» за статью «Робота сделай сам». Церемония награждения победителей и призеров – представителей СМИ Северо-Запада прошла 16 мая в режиме видео-конференции.
Творческие состязание в этом году «Ростелеком» проводит в партнерстве с компанией Ericsson. В этом году журналисты и блогеры Северо-Западного федерального округа прислали на конкурс 173 авторских материала об инновационных технологиях и трендах в ИТ-сфере. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Журналист «Псковской правды» стала призером регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее».
Фото Андрея Степанова.
Победителей определяли в пяти номинациях. Самой популярной, как и в прошлом году, стала номинация «Интернет-СМИ» – 84 работы. От журналистов печатных изданий поступило 39 статей, от представителей телевидения и радио – 24 сюжета и репортажа, от блогеров – 13 постов.
Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелекома» Андрей Балаценко поблагодарил журналистское сообщество региона за просветительскую работу в сфере телекоммуникаций.
В нынешнем году на конкурс было прислано 173 авторских материала.
Фото Андрея Степанова.
- По нашему конкурсу «Вместе в цифровое будущее» прослеживаются тенденции развития технологий за последнее время. Если какое-то время назад были популярны темы скоростного интернета, оптических технологий, то сегодня журналистский интерес вызывают вопросы безопасной передачи данных, технологии виртуальной реальности в промышленности и образовании, беспилотный транспорт, робототехника, решения для умных городов и умных домов.. Ваши материалы для нас – это отклик на то, что мы делаем. Наша компания продолжает строить цифровую экономику. Это новый склад ума, новый образ жизни, к которому нужно быть готовым, - отметил он.