Журналист «Псковской правды» стала призером регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее».

Победителей определяли в пяти номинациях. Самой популярной, как и в прошлом году, стала номинация «Интернет-СМИ» – 84 работы. От журналистов печатных изданий поступило 39 статей, от представителей телевидения и радио – 24 сюжета и репортажа, от блогеров – 13 постов.

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелекома» Андрей Балаценко поблагодарил журналистское сообщество региона за просветительскую работу в сфере телекоммуникаций.

- По нашему конкурсу «Вместе в цифровое будущее» прослеживаются тенденции развития технологий за последнее время. Если какое-то время назад были популярны темы скоростного интернета, оптических технологий, то сегодня журналистский интерес вызывают вопросы безопасной передачи данных, технологии виртуальной реальности в промышленности и образовании, беспилотный транспорт, робототехника, решения для умных городов и умных домов.. Ваши материалы для нас – это отклик на то, что мы делаем. Наша компания продолжает строить цифровую экономику. Это новый склад ума, новый образ жизни, к которому нужно быть готовым, - отметил он.