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Общество

За три года на ремонт спортзалов в Псковской области потратили 166 миллионов рублей

17 мая 2019 года, 15:17

166 миллионов направлены на ремонт спортзалов в Псковской области за 3 года. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на первый заместителя председателя комитета по образованию региона Геннадия Барышникова.

17 мая на заседании межведомственной комиссии при администрации региона по профилактике правонарушений от отметил, что всего в Псковской области есть более 3 тысяч 300 кружков и спортивных секций для детей. Также насчитывается свыше 200 различных организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи, в них задействованы более 30 тысяч обучающихся. Кроме того, в регионе числится 2 тысячи 431 юнармеец.

Геннадий Барышников добавил, что комитет по образованию работает в рамках договора с Псковской епархией и Русской православной церковью, ежегодно проводятся массовые мероприятия с обучающимися.

В летних оздоровительных лагерях отдохнули 226 детей, состоящих на профилактическом учете. 90% детей рассматриваемой категории вовлечены в различные виды кружков, секций, патриотических клубов.

В этом году в службы занятости обратились 369 подростков, 349 из них нашли работу. 13 подростков приняли участие в работе по благоустройству воинских захоронений и мемориалов.

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