Невель впервые присоединится к Всероссийскому велопараду 26 мая

Псковская область в пятый раз присоединится к Всероссийскому велопараду, который по традиции проходит в последнее воскресенье мая. В этом году велопарад вновь состоится в Пскове и Великих Луках и впервые в Невеле. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Пскове и Невеле велосипедисты выйдут на старт 26 мая, в Великих Луках – на день раньше, 25 мая.

В первом Невельском велопараде по предварительным данным примут участие около 50 человек. Протяженность трассы составит 13 км, в 11:30 начнется регистрация участников, а на 13:00 назначен старт колонны. В рамках велопарада откроются интерактивные площадки, состоится концерт и другие культурно-развлекательные мероприятия.

В Великих Луках, где первая подобная акция состоялась в 2015 году, старт состоится в 11.00 с парковки ТЦ «Апельсин». Участники проедут 9 км, а по окончании мероприятия их ждет флешмоб — на площади Ленина будет сформирована большая фигура велосипеда. В 2018 году участие в празднике приняли 600 велосипедистов.

В Пскове велопарад стартует от Университетского сквера ПсковГУ в 13.00. Участников ожидают подарки, конкурсы и розыгрыши. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 1 тыс спортсменов, в этом году планируется побить этот рекорд.