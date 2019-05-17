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Общество

Болельщиков приглашают поддержать малышей на празднике «Маленький чемпион» в Пскове

17 мая 2019 года, 14:35

Уже в это воскресенье, 19 мая, в универсальном спортивном комплексе «Олимп» пройдёт весенний праздник для детей от 6 месяцев до 2,5 лет «Маленький чемпион – 2019». Об этом «Псковской правде» сообщил организатор этого веселого и интересного события «Комсомольская правда – Псков».

«Этот семейный праздник мы проводим два раза в год на протяжении восьми лет. Главная задача в наших соревнованиях - быстрее всех проползти 10-ти метровку», - сообщили в редакции «Комсомолки». «А еще мы даем призы и медали! Подготовить для гостей праздника мастер-классы, игры и развлечения нам помогают наши партнеры, многие из которых с нами не первый год».

Дипломы получат все участники «Маленького чемпиона» без исключения. А для малышей, завоевавших первые, вторые и третье места в своих забегах организаторы отметят первыми в их жизни медалями, а один из карапузов получит самый настоящий кубок – он вручается самому быстрому маленькому спортсмену.

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