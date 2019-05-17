До 1 декабря в Куньинском районе капитально отремонтируют мост через реку Весеча

В Куньинском районе капитально отремонтируют мост через реку Весеча в Куньинском районе. Конкурсные процедуры на определение подрядчика уже начались, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Начальная максимальная цена контракта составляет 36,8 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен в срок до 1 декабря текущего года капитально отремонтировать искусственное сооружение, длина которого составляет порядка 19 метров, ширина — 9,5 метров.

В перечень работ входит устройство основания моста из щебня, нижнего и верхнего слоев дорожной одежды из асфальтобетонных смесей, устройство дренажа, ливневой канализации и обочин, вырубка зеленых насаждений на полосе отвода, укрепление откосов, установка дорожных знаков, барьерных ограждений, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки.