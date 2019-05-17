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Общество

Леонид Левин: Наш Комитет изучит практику Роскомнадзора по возрастной маркировки в СМИ

17 мая 2019 года, 11:16

«Прямой диалог президента и отрасли, состоявшийся сегодня, стал подтверждением важности работы тех, кто словом и камерой, в силу своих обязанностей и возможностей борется за правду», - прокомментировал итоги Пленарного заседания Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин.

По его словам, участники форума увидели поддержку президента, а значит позиция журналистского сообщества, его проблемы и сложности были услышаны, поднятые острые вопросы должны получить свои решения.

Что касается поднятого вопроса возрастной маркировки информационной продукции, эти требования были установлены в 2010 году законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», подготовленным Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В ходе Медиафорума-2019 многие его участники высказывались о необходимости пересмотра этих положений. Правоприменительная практика показала излишнюю громоздкость и забюрократизированность этих правил. Очевидно, что закон должен помогать потребителям ориентироваться в информационной продукции, а не служить формальной причиной для избыточного штрафования СМИ. Наш Комитет изучит практику Роскомнадзора по этому вопросу и проведёт консультации с Союзом журналистов России на предмет соответствующих изменений в законодательстве.

Леонид Левин,
председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР 
Напомним, на пленарном заседании Медиафорума Общероссийского народного фронта 16 мая в Сочи Владимир Путин ответил на вопрос псковской журналистки Юлии Шариповой о проблеме возрастных маркировок в СМИ и выразил надежду на решение вопроса.

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