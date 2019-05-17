Псковскую область могут признать приоритетной для переселения соотечественников

Михаил Ведерников предложил признать Псковскую область приоритетной для заселения в рамках реализации государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. С такой инициативой глава региона выступил в Пскове 16 мая на рабочей встрече с заместителем руководителя администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.