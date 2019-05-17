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Общество

Псковскую область могут признать приоритетной для переселения соотечественников

17 мая 2019 года, 10:59

Михаил Ведерников предложил признать Псковскую область приоритетной для заселения в рамках реализации государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. С такой инициативой глава региона выступил в Пскове 16 мая на рабочей встрече с заместителем руководителя администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Присвоению особого статуса области способствует два фактора — географическое положение региона, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, а также необходимость поддержания развития экономики области в части привлечения в регион востребованных специалистов в сфере здравоохранения и образования.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Магомедсалам Магомедов инициативу Михаила Ведерникова поддержал и рекомендовал губернатору направить соответствующее письмо в его адрес с целью последующего обращения в правительство РФ.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили вопросы реализации на территории региона национальных проектов и стратегических инициатив президента, федеральных программ по привлечению специалистов на село: «Земский доктор» и «Земский учитель».

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