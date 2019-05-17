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Общество

Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла призывают жителей Псковской области

17 мая 2019 года, 10:45

За прошедшие сутки на территории Псковской области зафиксированы два лесных пожара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС. Всего с начала года количество зарегистрированных пожаров достигло 162.

В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о том, что нужно быть максимально осторожными с источниками огня, особенно в лесах.

Чтобы избежать случайного возгорания, нужно соблюдать следующие правила:

- Не бросать на землю горящие спички;

- Не разводить костры в пожароопасный период;

- Не сжигать мусор в лесу;

- Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

- Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

Напомним, виновные в нарушении требований пожарной безопасности могут быть оштрафованы.

Отметим, что с 16 мая на территории Псковской области отменен противопожарный режим.

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