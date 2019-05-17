Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла призывают жителей Псковской области

За прошедшие сутки на территории Псковской области зафиксированы два лесных пожара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС. Всего с начала года количество зарегистрированных пожаров достигло 162.
В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о том, что нужно быть максимально осторожными с источниками огня, особенно в лесах.
Чтобы избежать случайного возгорания, нужно соблюдать следующие правила:
- Не бросать на землю горящие спички;
- Не разводить костры в пожароопасный период;
- Не сжигать мусор в лесу;
- Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;
- Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
Напомним, виновные в нарушении требований пожарной безопасности могут быть оштрафованы.
Отметим, что с 16 мая на территории Псковской области отменен противопожарный режим.