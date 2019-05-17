Продуктового вора и его напарника задержали «по горячим следам» в Великих Луках

В Великих Луках установлены личности мужчин, которые подозреваются в хищении продуктов из магазина. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в городе на Ловати днём 15 мая из магазина на улице Зелёной неизвестные украли продукты из магазина на сумму более шести тысяч рублей. В результате грамотной работы полицейские, в другом магазине по переулку Лермонтова по «горячим следам» удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Республики Беларусь. Похищенные им продукты стражи порядка обнаружили в его автомобиле «Фольксваген», на котором он передвигался по городу. Также полицейским удалось установить и его напарника – безработного 20-летнего великолучанина.

Возбуждено уголовное дело. Идёт следствие.