С сегодняшнего дня в Псковской области отменили особый противопожарный режим

С 16 мая на территории Псковской области отменен противопожарный режим. Соответствующий документ подписала исполняющий полномочия губернатора Вера Емельянова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Текст постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Псковской области был установлен с 10 апреля в связи с высокой пожарной опасностью и возросшим количеством палов сухой травянистой растительности. В этот период устанавливался запрет на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне.

Отметим, что в Псковской области значительно сократилось число лесных пожаров и палов травы. Снижение класса опасности стало возможным благодаря комплексу противопожарных мероприятий.