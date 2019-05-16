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Общество

С сегодняшнего дня в Псковской области отменили особый противопожарный режим

16 мая 2019 года, 17:55

С 16 мая на территории Псковской области отменен противопожарный режим. Соответствующий документ подписала исполняющий полномочия губернатора Вера Емельянова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Текст постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Псковской области был установлен с 10 апреля в связи с высокой пожарной опасностью и возросшим количеством палов сухой травянистой растительности. В этот период устанавливался запрет на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне.

Отметим, что в Псковской области значительно сократилось число лесных пожаров и палов травы. Снижение класса опасности стало возможным благодаря комплексу противопожарных мероприятий.

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