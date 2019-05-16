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Общество

Строительные работы в Дновской школе завершатся в последний день июня

16 мая 2019 года, 17:21

На стройплощадке Дновской школы приступили к благоустройству территории. Внешняя отделка трехэтажного здания практически завершена. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- На объекте трудятся 95 человек. 30 июня все строительные работы будут завершены, - рассказал руководитель подрядной организации Александр Камелягин.

Благоустройство пришкольной территории идёт полным ходом. Здесь разместятся стадион, комплекс спортивных снарядов и малые архитектурные формы. Строители уже приступили к вертикальной планировке стадиона и обустройству легкоатлетических дорожек.

Напомним, любой желающий может наблюдать за процессом строительства в режиме онлайн на официальном портале администрации Псковской области.

Отметим, новая школа в Дно рассчитана на 500 мест.

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