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Экономика / Промышленность

«Титан-Полимер» развеял опасения эстонской стороны

16 мая 2019 года, 16:48

Директор предприятия «Титан-Полимер» Герман Петрушко ответил на вопросы эстонского портала Sputnik Эстония о безопасности производства полиэстера, которое появится под Псковом в особой экономической зоне «Моглино».

Отметим, ранее стало известно, что эстонская сторона задала вопросы об экологической чистоте будущего завода. По словам Германа Петрушко, никакой угрозы производство эстонской природе, жителям Эстонии не несет.

Он напомним, что по экологическим стандартам завод должен находится не менее, чем в 500 метрах от жилья. При этом в странах Евросоюза подобные производства находятся гораздо ближе у жилым массивам.

Директор компании напомнил, что российские нормы безопасности жестче тех, что действуют в Европе. Производство полиэстера и БОПЭТ-пленки не предполагает никаких выбросов в атмосферу, а вода в любом случае будет проходить очистные системы.

Напомним, что завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» будет построен после прохождения всех необходимых экспертиз и разрешений. Объем инвестиций составит 13 млрд рублей.

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