Студенты ПсковГУ поддержат всероссийскую акцию и приедут на учёбу на велосипедах

В пятницу, 17 мая, Псков присоединится к акции «На работу на велосипеде», в рамках котором тысячи людей по всему миру поедут на учебу или работу на велосипеде. Студенты и преподаватели ПсковГУ – не исключение, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе университета.

Для жителей областного центра, которые в этот день решат стать участником акции, с утра на городских улицах будут работать «энергетические точки» с угощениями и памятными сувенирами.

Узнать подробности об акции и присоединиться можно на этом сайте.

Напомним, акция «На работу на велосипеде» показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно.

О том, что в Пскове не так с велоинфраструктурой и что с этим делать, рассказали «Псковской правде» сами велосипедисты. Подробности читайте в статье «Из ниоткуда в никуда».