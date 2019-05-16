Фестиваль, посвящённый 10-летию Гремячей лиги КВН, пройдёт в Доме офицеров 17 мая

В пятницу, 17 мая, в псковском Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, дом 5) пройдёт фестиваль, посвященный 10-летию Гремячей лиги Клуба весёлых и находчивых. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гремячая лига КВН Пскова занимается школьными и студенческими играми КВН. За весь период существования она провела 72 игры, участниками которых стали около сотни команд.

Во время фестиваля на сцену поднимется 17 команд, в том числе школьные команды, студенческие, опытные сборные и выпускники Гремячей лиги, а так же бывшие КВНщики.

В состав жюри вошли представители городских и областных властей.