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Культура

Фестиваль, посвящённый 10-летию Гремячей лиги КВН, пройдёт в Доме офицеров 17 мая

16 мая 2019 года, 16:13

В пятницу, 17 мая, в псковском Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, дом 5) пройдёт фестиваль, посвященный 10-летию Гремячей лиги Клуба весёлых и находчивых. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гремячая лига КВН Пскова занимается школьными и студенческими играми КВН. За весь период существования она провела 72 игры, участниками которых стали около сотни команд.

Во время фестиваля на сцену поднимется 17 команд, в том числе школьные команды, студенческие, опытные сборные и выпускники Гремячей лиги, а так же бывшие КВНщики.

В состав жюри вошли представители городских и областных властей.

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