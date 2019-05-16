Через интернет пенсионеры в Псковской области могут проверить свои накопления

Свои «пенсионные счета» жители Псковской области могут проверить через интернет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения ПФР России по Псковской области.

В личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда России в разделе «Формирование пенсионных прав» можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Сервис также предоставляет информацию о выбранном варианте пенсионного обеспечения, пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.

Кроме того, здесь можно распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте Госуслуг и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная запись».