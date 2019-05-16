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Общество

Михаил Ведерников: Наша национальная политика учитывает интересы множества этносов

16 мая 2019 года, 11:44

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открывшемся 16 мая в Пскове семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе заявил, что от успешности национальной политики зависит стабильность во всех регионах страны. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Глава региона подчеркнул, что Россия – самая многонациональная страна в мире, поэтому межнациональные и межконфессиональные отношения – очень чувствительная и филигранная тема.

Говоря о Псковской области, Михаил Ведерников отметил, что по официальным данным 95% населения региона – русские, но эти цифры не отражают все нюансы. «Наша национальная политика имеет целый ряд особенностей и учитывает интересы множества этносов», - добавил он.

Глава региона напомнил, что Псковская область соседствует с тремя государствами: Белоруссией, Эстонией и Латвией.

Глубокая историческая связь России с этими странами несомненна, что налагает на нас особую ответственность в части её сохранения и поддержания.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
В качестве примера Михаил Ведерников привёл прозвучавшее из уст министра внутренних дел Эстонии 9 мая, в главный праздник России, заявление о территориальных претензиях Эстонии, которое затрагивает часть Печорского района. «Аналогичные вопросы иногда возникают и у латвийских политиков, которым 14 лет назад наш президент сказал ставшую крылатой фразу: «От мёртвого осла уши вам, а не Пыталовский район», - напомнил губернатор.

Глава региона также заявил, что внимательного и бережного отношения требует богатое культурное наследие народа сето, 250 представителей которого проживают в России, в основном – в Псковской области.

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