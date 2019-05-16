Михаил Ведерников: Наша национальная политика учитывает интересы множества этносов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открывшемся 16 мая в Пскове семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе заявил, что от успешности национальной политики зависит стабильность во всех регионах страны. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Глава региона подчеркнул, что Россия – самая многонациональная страна в мире, поэтому межнациональные и межконфессиональные отношения – очень чувствительная и филигранная тема.

Говоря о Псковской области, Михаил Ведерников отметил, что по официальным данным 95% населения региона – русские, но эти цифры не отражают все нюансы. «Наша национальная политика имеет целый ряд особенностей и учитывает интересы множества этносов», - добавил он.

Глава региона напомнил, что Псковская область соседствует с тремя государствами: Белоруссией, Эстонией и Латвией.