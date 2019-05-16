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Общество

Укрепление межнациональных отношений в СЗФО обсуждают на семинаре в псковской «Простории»

16 мая 2019 года, 11:09

В четверг, 16 мая, в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» открылся ежегодный семинар по вопросам реализации национальной политики в СЗФО. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Участниками семинара стали представители органов власти регионов, которые входят в Северо-Западный федеральный округ. Также в семинаре присутствуют заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Вадим Леонтьев, заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что одна из его ведущих задач семинара – уточнение стратегии по укреплению межнациональных отношений в федеральном округе.

Он пояснил, что в России, многонациональном государстве, где учитываются интересы разных народов, сохраняются их вековые традиции и языковые особенности, на федеральном уровне выстроена стратегия межнациональных отношений. Проведена большая работа по ее анализу, актуализации. По решению президента Владимира Путина в начале года был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ.

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