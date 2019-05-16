Чтобы остановить пьяного водителя в Пскове, полицейские прострелили колесо его машины (ВИДЕО)

Псковские полицейские были вынуждены применить табельное оружие в погоне за пьяным водителем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Псковские полицейские были вынуждены применить табельное оружие в погоне за пьяным водителем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Иномарка на высокой скорости двигалась по улице Леона Поземского, Гдовскому шоссе, а затем свернула в сторону деревни Хотицы. При этом водитель «Школы» несколько раз выезжал на полосу встречного движения и проезжал перекрестки на красный свет.
Дорожные полицейские приняли решение сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрели в заднее колесо «Шкоды». Автомобиль остановился. За рулем оказался явно пьяный 39-летний мужчина. От медосвидетельствования он отказался.
Против него возбудили дела об административных правонарушениях.