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Происшествия

Чтобы остановить пьяного водителя в Пскове, полицейские прострелили колесо его машины (ВИДЕО)

16 мая 2019 года, 10:50

Псковские полицейские были вынуждены применить табельное оружие в погоне за пьяным водителем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре 10 мая около 11 часов стражи порядка попытали остановить «Шкоду». Однако, тот никак не отреагировал и попытался скрыться. Проблесковые маяки водитель также игнорировал. Полицейские начали преследование.

Иномарка на высокой скорости двигалась по улице Леона Поземского, Гдовскому шоссе, а затем свернула в сторону деревни Хотицы. При этом водитель «Школы» несколько раз выезжал на полосу встречного движения и проезжал перекрестки на красный свет.

Дорожные полицейские приняли решение сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрели в заднее колесо «Шкоды». Автомобиль остановился. За рулем оказался явно пьяный 39-летний мужчина. От медосвидетельствования он отказался.

Против него возбудили дела об административных правонарушениях.

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