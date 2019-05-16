Четыре новых жилых комплекса увидят псковичи-участники нового Тура по новостройкам

Псковская «Комсомолка» в очередной раз приглашает всех желающих 18 мая в Тур по новостройкам. Будущие новосёлы смогут посетить четыре современных новостройки: ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24 и ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13)
Участники Тура смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.
Будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры.
Фото предоставлено газетой «Комсомольская правда – Псков».
Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.
Участникам Тура смогут изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья
Фото предоставлено газетой «Комсомольская правда – Псков».
Отъезд в Тур по новостройкам состоится от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33) в 11.00.
Запись в поездку по телефону: (8112) 702-042.