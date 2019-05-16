Четыре новых жилых комплекса увидят псковичи-участники нового Тура по новостройкам

Псковская «Комсомолка» в очередной раз приглашает всех желающих 18 мая в Тур по новостройкам. Будущие новосёлы смогут посетить четыре современных новостройки: ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24 и ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13)