В честь Дня славянской письменности и культуры в Пскове 24 мая устроят хоровой праздник

В пятницу, 24 мая в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, дом 1), состоится традиционный хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, участниками которого станут хоровые коллективы псковских школ, хор Дома детского творчества, хор Свято-Тихоновской православной гимназии, хор детских городских музыкальных школ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Свои концертные программы продемонстрируют хоровой коллектив детской школы искусств города Порхова, хор вокальной студии «Ступени» гимназии города Опочка, вокальная студия «Акцент» и солист Александр Васильев из города Дно.

Также в концерте будут участвовать Академический хор областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова под руководством Инны Суровицкой и Образцовый художественный коллектив детский хор «Гармония» под руководством заслуженного работника культуры России Виктора Лисенкова.