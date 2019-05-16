База отдыха «Калацкое» в течение трёх месяцев должна снести гостевой дом и кафе

После вмешательства прокуратуры базу отдыха «Калацкое» обязали снести самовольно возведенные постройки в Печорском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в 2016 году Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, не проведя конкурс, предоставил ООО «База отдыха «Калацкое» в аренду сроком на 49 лет земельный участок лесного фонда, расположенный у озера Калацкое, для использования находящихся на нем здания кафе и гостевого дома.

В связи с этим зампрокурора области обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании недействительными комитета, а также договора аренды земли.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены обязанности по приведению участка в первоначальное состояние.

Объекты капитального строительства признали самовольными постройками. База отдыха обязана их снести в течение трех месяцев.