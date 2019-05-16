Великолукские спортсмены успешно преодолели трассу с препятствиями на гонках «Путь Победы»

Более тысячи участников вышли на старт гонки ГТО «Путь Победы», которая состоялась на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» Ленинградской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по спорту.

Участниками гонки стали не только жители Санкт-Петербурга, но и представители других регионов России, в том числе и Псковская область.

За право с гордостью носить медаль гонки ГТО боролись молодежные команды из 14 регионов РФ, более 40 вузов и 30 предприятий. Всего более 100 команд в общекомандном зачете.

В зачёте среди регионов Псковскую область представляла команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, которая заняла 9 место.

Спортсмены преодолели трассу по пересеченной местности протяженностью около 7 километров с 22 специально сконструированными препятствиями.