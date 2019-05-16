Жители Новосокольников готовят вопросы для первого заместителя прокурора области

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в мае организует личный прием граждан в прокуратуре Новосокольнического района по адресу: Новосокольники, улица Тихмянова, дом 24.

Для того, чтобы встретиться с первым заместителем прокурора области в срок до 17 мая необходимо обратиться к прокурору Новосокольнического района Михаилу Паршину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Напомним, в ближайшее время прокурор Псковской области Сергей Белов приедет в Пыталовский район, чтобы пообщаться с местными жителями.