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Общество

Жители Новосокольников готовят вопросы для первого заместителя прокурора области

16 мая 2019 года, 10:07

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в мае организует личный прием граждан в прокуратуре Новосокольнического района по адресу: Новосокольники, улица Тихмянова, дом 24.

Для того, чтобы встретиться с первым заместителем прокурора области в срок до 17 мая необходимо обратиться к прокурору Новосокольнического района Михаилу Паршину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Напомним, в ближайшее время прокурор Псковской области Сергей Белов приедет в Пыталовский район, чтобы пообщаться с местными жителями.

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