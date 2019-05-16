Чтобы не попасть в стоп-лист, псковичей просят соблюдать в автобусах несколько правил

Псковичам и гостям города, оплачивающим проезд в общественном транспорте бесконтактным способом, рассказали, как предотвратить попадание их банковской карты в стоп-лист. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Если при оплате картой в автобусе кондуктор говорит, что она не читается – ваша карта тут же попадает в спот-лист. Чтобы не допустить этого, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Баланс карты не должен быть менее 25 рублей. Такова стоимость одного проезда в псковском автобусе.

2. Следить за состоянием вашего счета и по необходимости пополнять его не менее чем за 20 минут до поездки.

3. Учитывать размер комиссии при оплате проезда, если она предусмотрена вашим банком.

Для того, чтоб карту из стоп-листа, необходимо просто пополнить счет и вы снова сможете рассчитаться за проезд с помощью бесконтактной технологии.

Напомним, безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням.