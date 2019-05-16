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Общество

Татьяна Пахомова станет общественным советником Михаила Ведерникова

16 мая 2019 года, 09:24

Глава региона Михаил Ведерников предложил начальнику Территориального управление социальной защиты Дновского района Татьяне Пахомовой стать общественным советником губернатора по вопросам местного самоуправления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За заслуги в области социального обслуживания Татьяна Пахомова награждена почетной грамотой администрации Псковской области и почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ.
Фото Сергея Герасимова.

Работая в сфере социальной защиты населения, вы сталкиваетесь с решением множества вопросов в разных сферах. Кроме того, много лет занимаетесь партийной работой, знаете нюансы взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, района и поселенческого уровня. Поэтому я хочу предложить Вам использовать накопленный опыт на новом уровне — в качестве моего советника.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Так как с Дновского района начнется реализация проекта по созданию сети проектных офисов по работе с молодежью и общественными активистами, Михаил Ведерников попросил Татьяну Пахомову обратить на этот вопрос особое внимание.

Напомним, Татьяна Александровна Пахомова – уроженка города Дно, более 13 лет возглавляет Территориальное управление Дновского района Комитета по социальной защите населения Псковской области.

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