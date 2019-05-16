Татьяна Пахомова станет общественным советником Михаила Ведерникова

Работая в сфере социальной защиты населения, вы сталкиваетесь с решением множества вопросов в разных сферах. Кроме того, много лет занимаетесь партийной работой, знаете нюансы взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, района и поселенческого уровня. Поэтому я хочу предложить Вам использовать накопленный опыт на новом уровне — в качестве моего советника.



