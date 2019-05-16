Татьяна Пахомова станет общественным советником Михаила Ведерникова

Глава региона Михаил Ведерников предложил начальнику Территориального управление социальной защиты Дновского района Татьяне Пахомовой стать общественным советником губернатора по вопросам местного самоуправления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
За заслуги в области социального обслуживания Татьяна Пахомова награждена почетной грамотой администрации Псковской области и почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ.
Фото Сергея Герасимова.
Работая в сфере социальной защиты населения, вы сталкиваетесь с решением множества вопросов в разных сферах. Кроме того, много лет занимаетесь партийной работой, знаете нюансы взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, района и поселенческого уровня. Поэтому я хочу предложить Вам использовать накопленный опыт на новом уровне — в качестве моего советника.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Так как с Дновского района начнется реализация проекта по созданию сети проектных офисов по работе с молодежью и общественными активистами, Михаил Ведерников попросил Татьяну Пахомову обратить на этот вопрос особое внимание.
Напомним, Татьяна Александровна Пахомова – уроженка города Дно, более 13 лет возглавляет Территориальное управление Дновского района Комитета по социальной защите населения Псковской области.