Эксперт: Необходимо повышать требования к инструкторам автошкол

В Псковской области начаты проверки автошкол и степени подготовленности инструкторов к занятиям с будущими водителями.

«Актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП гибнет почти 50 и получают ранение около 600 человек», - заявил в конце февраля 2019 года Владимир Путин и потребовал «предъявлять повышенные требования к сдаче Правил дорожного движения и выдаче водительских прав».

Одним из первых откликнувшихся на это поручение регионов стала Псковская область. Губернатор Михаил Ведерников заявил, что 32 автошколы сомнительного качества региону не нужны, поэтому считает необходимым начать их проверки, отправить преподавателей на дополнительное тестирование, а сдачу внутренних экзаменов транслировать в Интернет.

На данный момент в регионе 84 процента ДТП происходят из-за плохой подготовки водителей, пишет Псковское агентство информации. В этом году по вине водителей со стажем менее двух лет произошли уже 14 ДТП, из них 12 – выпускники автошкол Псковской области. В этих авариях погибли 2 человека, 21 получил ранения.

Инспектор по безопасности дорожного движения ГИБДД Псковской области Александр Алексеев сообщил, что сегодня к инструкторам предъявляются слишком мягкие требования, их необходимо ужесточать. Например, увеличить количество часов теоретической подготовки инструкторов, ввести практическую часть, которой сейчас вообще нет.

В настоящее время в регионе составляется рейтинг автошкол. В 2019 году первую строчку заняла великолукская автошкола ДОСААФ, где уровень сдачи экзаменов равен 44%, а выпускники не спровоцировали ни одной аварии за последние 1,5 года. Аутсайдером названы псковское «ВОА» и «Лидер авто» города Великие Луки, где уровень подготовки водителей критично низкий. В отношении тех, кто попал на последние строчки рейтинга, будут проведены внеплановые проверки.