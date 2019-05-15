Совместный контроль за качеством строительных и ремонтных работ предложил Михаил Ведерников депутатам

Губернатор Михаил Ведерников встретился для консультаций с фракциями областного Собрания по подготовке ежегодного доклада о результатах деятельности администрации Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, губернатор поблагодарил депутатов от партии «Единая Россия» за конструктивную работу в 2018 году. И подчеркнул, что такая практика взаимодействия законодательной и исполнительной власти в период подготовки ежегодного отчёта применяется впервые.
«Вы показали себя ответственными и неравнодушными партнёрами, и все достигнутые успехи – это результат нашей общей совместной работы», - отметил глава региона.
По словам Михаила Ведерникова, вопросы, которые необходимо отразить в ежегодном отчёте, направили ему заранее, но он предложил однопартийцам встретиться и в диалоге обсудить как точечные вопросы, так и системные проблемы и резонансные темы.
Особое внимание уделил губернатор работе администрации по преодолению транспортной изоляции региона. Он подчеркнул, что было принято решение заниматься развитием аэровокзального комплекса. «А летают пусть те компании, которые крепко стоят на рынке, - подчеркнул глава региона.
В перспективе полёты Псков - Москва должны стать ежедневными – самолет востребован
Михаил Юрьевич Ведерников, губернатор Псковской области
«Если говорить о системных вопросах, то главная наша задача – реализация национальных проектов», - пояснил председатель областного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Он отметил, что есть партийные проекты, которые напрямую пересекаются с национальными, и важно как можно активнее вовлекать в работу депутатов.
Михаил Ведерников поддержал Александра Котова и заметил, что тоже заинтересован в участии депутатов в его рабочих поездках по районам. В совместных выездах парламентарии могли бы применить свои профессиональные знания в том направлении, где являются экспертами, и контролировать качество выполняемых работ на объектах.
Депутат Вадим Афанасьев рассказал главе региона, что в Новоржевском районе плохое качество мобильной связи. На что Михаил Ведерников отметил, что мобильные операторы не хотят устанавливать новые вышки из-за небольшого количества абонентов. Но пообещал обратиться к федеральному министерству о возможности разработки специальной программы.
Вице-спикер Виктор Остренко затронул тему по уборке несанкционированных свалок и территорий кладбищ. Губернатор сказал, что с работой нового регионального оператора эта нагрузка с муниципалитетов должна уйти. Но согласился, что деятельность регоператора ещё не до конца отлажена. В свою очередь депутат Андрей Михайлов добавил, что стоило бы пересмотреть сумму оплаты за те месяцы, когда региональный оператор не в полном объёме выполнял свои обязательства. Глава региона согласился проработать и этот вопрос.
По информации Минтруда Псковская область занимает пятое место среди регионов России по доступности для инвалидов – якобы 90 процентов наших объектов соответствуют критериям доступности. Эта информация вызвала, мягко говоря, удивление у граждан
Марина Эдуардовна Борисенкова, депутат Псковского областного Собрания депутатов
«Этой информацией я тоже был удивлён и с ней не согласен, – ответил Михаил Ведерников. – У нас есть хороший опыт по формам работы с людьми с ограниченными возможностями – я говорю об интеграционных мастерских, но с доступной средой не всё так хорошо». Губернатор сообщил, что по его поручению завершается паспортизация объектов нового строительства, в том числе и на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями. Александр Котов подчеркнул, что обязанность по соблюдению норм доступности есть и у проектировщиков, и у государственной экспертизы, и у тех, кто вводит объекты в эксплуатацию, но по факту доступной среды нет. И предложил проверить 2-3 новых недавно введённых в эксплуатацию объектов. Губернатор поддержал предложение председателя регионального парламента: «Правильно, организуем проверку. Это то же самое, что и с дорогами – надо пару-тройку раз жёстко разобраться, чтобы все поняли, что по-другому не будет», – сказал он.
Депутат Оксана Лазарева обратила внимание на неудовлетворительное состояние дороги Заполье-Гдов. По просьбе губернатора председатель комитета по транспорту Борис Ёлкин пояснил, что три самых проблемных участка дороги отремонтируют уже в этом году, а затем ремонт будет проходить поэтапно.
В свою очередь депутат Игорь Дитрих сказал, что на улице Лагерной в Пскове в сутки проезжает до 110 машин скорой помощи, в то время как дорога полностью разбита. Михаил Ведерников ответил, что знает уже о проблеме. Со слов губернатора, Александр Братчиков обещал сделать на этой улице в этом году качественный ямочный ремонт, а на следующий год – капитальный.
Депутат Геннадий Григорьев отметил, что в порховское направление востребовано у туристов, но из-за отсутствия нормальных подъездов турфирмы отказываются возить туда группы. И напомнил, что в 2021 году на федеральном уровне будет отмечаться 800-летие Александра Невского, основавшего город Порхов, и предложил к этой дате провести масштабный межрегиональный фестиваль. Михаил Ведерников пообещал проработать это предложение.
«Очень хорошо, что разговор идёт в таком рабочем формате, - подвёл итог состоявшегося разговора руководитель фракции Виктор Антонов и попросил коллег поддержать на предстоящей сессии отчёт губернатора. – Не будем забывать, что это отчёт и о нашей с вами работе. Мы все в команде губернатора».
Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал учесть все замечания, высказанные в ходе заседания, и провести работу по структурированию взаимодействия исполнительной власти и депутатского корпуса в части совместных выездов на проблемные объекты. «Мы предложим вам вариант по совместной работе над национальными проектами. Их реализация – наша самая главная задача. Всё зашито в нацпроектах, от того, насколько честно и отрыто мы будем работать, зависит конечный результат», - сказал в заключении губернатор.