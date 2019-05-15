Совместный контроль за качеством строительных и ремонтных работ предложил Михаил Ведерников депутатам

Губернатор Михаил Ведерников встретился для консультаций с фракциями областного Собрания по подготовке ежегодного доклада о результатах деятельности администрации Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, губернатор поблагодарил депутатов от партии «Единая Россия» за конструктивную работу в 2018 году. И подчеркнул, что такая практика взаимодействия законодательной и исполнительной власти в период подготовки ежегодного отчёта применяется впервые. «Вы показали себя ответственными и неравнодушными партнёрами, и все достигнутые успехи – это результат нашей общей совместной работы», - отметил глава региона. По словам Михаила Ведерникова, вопросы, которые необходимо отразить в ежегодном отчёте, направили ему заранее, но он предложил однопартийцам встретиться и в диалоге обсудить как точечные вопросы, так и системные проблемы и резонансные темы. Особое внимание уделил губернатор работе администрации по преодолению транспортной изоляции региона. Он подчеркнул, что было принято решение заниматься развитием аэровокзального комплекса. «А летают пусть те компании, которые крепко стоят на рынке, - подчеркнул глава региона.



В перспективе полёты Псков - Москва должны стать ежедневными – самолет востребован Михаил Юрьевич Ведерников, губернатор Псковской области

«Если говорить о системных вопросах, то главная наша задача – реализация национальных проектов», - пояснил председатель областного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Он отметил, что есть партийные проекты, которые напрямую пересекаются с национальными, и важно как можно активнее вовлекать в работу депутатов. Михаил Ведерников поддержал Александра Котова и заметил, что тоже заинтересован в участии депутатов в его рабочих поездках по районам. В совместных выездах парламентарии могли бы применить свои профессиональные знания в том направлении, где являются экспертами, и контролировать качество выполняемых работ на объектах. Депутат Вадим Афанасьев рассказал главе региона, что в Новоржевском районе плохое качество мобильной связи. На что Михаил Ведерников отметил, что мобильные операторы не хотят устанавливать новые вышки из-за небольшого количества абонентов. Но пообещал обратиться к федеральному министерству о возможности разработки специальной программы. Вице-спикер Виктор Остренко затронул тему по уборке несанкционированных свалок и территорий кладбищ. Губернатор сказал, что с работой нового регионального оператора эта нагрузка с муниципалитетов должна уйти. Но согласился, что деятельность регоператора ещё не до конца отлажена. В свою очередь депутат Андрей Михайлов добавил, что стоило бы пересмотреть сумму оплаты за те месяцы, когда региональный оператор не в полном объёме выполнял свои обязательства. Глава региона согласился проработать и этот вопрос.

По информации Минтруда Псковская область занимает пятое место среди регионов России по доступности для инвалидов – якобы 90 процентов наших объектов соответствуют критериям доступности. Эта информация вызвала, мягко говоря, удивление у граждан Марина Эдуардовна Борисенкова, депутат Псковского областного Собрания депутатов