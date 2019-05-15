Губернатор Псковской области поможет медикам оплатить аренду жилья

Врачи-специалисты региона получат компенсационные выплаты за коммерческий найм жилых помещений. Как стало известно «Псковской правде», по решению губернатора Михаила Ведерникова эти расходы будут компенсироваться из средств областного бюджета, что позволит увеличить количество получающих поддержку специалистов.

- Соответствующее постановление на днях подписано в Администрации региона, - сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. - Компенсацию за аренду жилья можно будет получить в размере платы в соответствии с заключенным договором найма, но не более 11 тысяч рублей в месяц. Эти правила будут действовать с 1 апреля.

Стоит заметить, что такую компенсацию смогут получить лишь те врачи-специалисты, которые заключили трудовой договор по основному месту работы с медицинской организацией, подведомственной комитету по здравоохранению Псковской области, занимают штатную должность и не имеют какого-либо жилья в населенном пункте по месту работы.

Раньше мера социальной поддержки врачей в виде такой компенсации тоже была, но осуществлялась за счет средств медицинских организаций. Но не все медицинские организации могли себе это позволить. Теперь эти расходы берёт на себя областной бюджет. Реализация постановления будет осуществляться в рамках государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».

Это еще один шаг, направленный на решение кадрового вопроса в сфере здравоохранении нашего региона. Сейчас для привлечения и закрепления медицинских кадров в области реализуется целый комплекс мер социальной поддержки медицинских работников и студентов: предоставление служебного жилья, «льготная ипотека», выплата «подъемных» при первом трудоустройстве, компенсация платы за жилье и коммунальные расходы специалистам села, денежные выплаты студентам-«целевикам», проведение конкурсов профессионального мастерства, повышение квалификации врачей области и профессиональной переподготовки. Всего за 2011–2018 года из областного бюджета на эти цели было направлено свыше 245 миллионов рублей.