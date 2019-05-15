Четыре новых жилых комплекса осмотрят участники Тура по новостройкам в Пскове

В субботу, 18 мая, «Комсомольская правда. Псков» по традиции отправит своих читателей в Тур по новостройкам. В этот раз его участники познакомятся с четырьмя жилыми комплексами в областном центре. Речь идет о ЖК «Европа» (ул. Пражская 8/12); ЖК «Приоритет» (ул. Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Новые Афины» (ул. Ижорского батальона, 13), а также о новом доме на на ул. Крупской, 24.

Участники тура ознакомятся с предложениями от застройщиков, лично посмотрят понравившиеся квартиры и на месте смогу задать все интересующие вопросы: о планировках, коммуникациях, социальной инфрастуктуре и благоустройстве.

Кроме того, специалисты ответят на вопросы, которые касаются приобретения жилья, в том числе с использованием материнского капитала и военной ипотеки.

КОГДА

Тур по новостройкам состоится 18 мая. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.