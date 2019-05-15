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Недвижимость / Строительство

Четыре новых жилых комплекса осмотрят участники Тура по новостройкам в Пскове

15 мая 2019 года, 15:31

В субботу, 18 мая, «Комсомольская правда. Псков» по традиции отправит своих читателей в Тур по новостройкам. В этот раз его участники познакомятся с четырьмя жилыми комплексами в областном центре. Речь идет о ЖК «Европа» (ул. Пражская 8/12); ЖК «Приоритет» (ул. Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Новые Афины» (ул. Ижорского батальона, 13), а также о новом доме на на ул. Крупской, 24.

В Туре по новостройкам участники получат исчерпывающую информацию
Участники тура ознакомятся с предложениями от застройщиков, лично посмотрят понравившиеся квартиры и на месте смогу задать все интересующие вопросы: о планировках, коммуникациях, социальной инфрастуктуре и благоустройстве.

Кроме того, специалисты ответят на вопросы, которые касаются приобретения жилья, в том числе с использованием материнского капитала и военной ипотеки.

КОГДА

Тур по новостройкам состоится 18 мая. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00. 

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

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