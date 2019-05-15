Псковская область закупила партию коревой вакцины для иммунизации детей

Медицинские организации Псковской области закупили 630 доз паротитно-коревой вакцины для иммунизации детей. Общая сумма закупок составила более 67 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ближайшее время планируется закупить еще 5,5 тысяч доз вакцины против кори для взрослых. В настоящее время готовится соответствующая конкурсная документация. Закупка на сумму порядка 330 тысяч рублей будет осуществлена в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предполагается, что поставка будет осуществлена в июле текущего года.

Решение о выделении ассигнований на закупку живой коревой вакцины принято в связи с необходимостью проведения мероприятий по подчищающей иммунизации населения области в 2019 году.