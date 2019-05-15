Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская область закупила партию коревой вакцины для иммунизации детей

15 мая 2019 года, 17:55

Медицинские организации Псковской области закупили 630 доз паротитно-коревой вакцины для иммунизации детей. Общая сумма закупок составила более 67 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ближайшее время планируется закупить еще 5,5 тысяч доз вакцины против кори для взрослых. В настоящее время готовится соответствующая конкурсная документация. Закупка на сумму порядка 330 тысяч рублей будет осуществлена в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предполагается, что поставка будет осуществлена в июле текущего года.

Решение о выделении ассигнований на закупку живой коревой вакцины принято в связи с необходимостью проведения мероприятий по подчищающей иммунизации населения области в 2019 году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завтра в михайловском «Льняном амбаре» пройдёт конкурс сказителей и сказочников
Москвичи на следующей неделе смогут приобрести продукты, изготовленные в Псковской области
Через интернет пенсионеры в Псковской области могут проверить свои накопления
Что вы делаете, найдя на себе присосавшегося клеща: «Псковская правда» запустила опрос ВКонтакте
Михаил Ведерников: Наша национальная политика учитывает интересы множества этносов
Укрепление межнациональных отношений в СЗФО обсуждают на семинаре в псковской «Простории»
Чтобы остановить пьяного водителя в Пскове, полицейские прострелили колесо его машины (ВИДЕО)
Четыре новых жилых комплекса увидят псковичи-участники нового Тура по новостройкам
В честь Дня славянской письменности и культуры в Пскове 24 мая устроят хоровой праздник

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Соцзащита
16 мая 11:59

Пенсионерка без пенсии

От семьи бежаницкой бабули, которой в следующем году исполнится 100 лет, потребовали справку, что женщина еще жива

Общество / Соцзащита
16 мая 11:54

С первой пенсии купила кроссовки

Пожилая псковичка в один миг осталась без дома, денег, документов, вещей и кошки

Общество
15 мая 10:19

Великом по Великой

Любят ли псковичи кататься по городу на велосипеде, выяснила «Псковская правда»