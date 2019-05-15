Великолучанину грозит 10 лет тюрьмы за то, что ударил приятеля бутылкой по голове

Жителя Великих Лук обвиняют в разбойном нападении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что в конце января нынешнего года 38-летний ранее судимый великолучанин пришел в гости к своему знакомому. В квартире по улице Вокзальной в Великих Луках они вместе распивали спиртное. А затем между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина жилья бутылкой по голове и сорвал с его руки золотой браслет. С похищенным горожанин скрылся, а потом распорядился браслетом по своему усмотрению.

Сейчас расследование завершено. Для дальнейшего рассмотрения уголовное дело направлено в Великолукский городской суд.

Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.