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Транспорт / Инфраструктура

«Ласточка» в Псковской области пользуется высоким спросом

15 мая 2019 года, 13:10

За девять месяцев с момента запуска скоростного поезда «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом перевезено 377 тысяч пассажиров. Спрос на поезд настолько велик, что билеты на него иногда сложно купить.

Пары «Ласточек» связали Псков и Северную столицу в августе 2018 года. Сперва это была одна пара, затем три. Открытие сообщение стало возможным после договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства РЖД. Напомним, ранее глава региона отмечал, что для экономического развития области важно преодолеть её транспортную изоляцию.

С февраля 2019 года «Ласточки» впервые в истории соединили в единый железнодорожный маршрут Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Летом маршрут Санкт-Петербуг — Псков будет продлен до Печор. Прогнозируется, что в первую очередь поезд до Печор будет пользоваться спросом у туристов и паломников.

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