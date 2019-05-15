23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области с ярмаркой и фотовыставкой

Уже на следующей неделе, 23 и 24 мая, на городских площадках столицы будут проводиться Дни Псковской области. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», об этом сегодня, 15 мая, рассказал на пресс – конференции руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

По словам собеседника, всё начнётся 23 мая в 10:30, когда в Александровском саду пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а также к памятным знакам «Город воинской славы Псков» и «Город воинской славы Великие Луки». Затем в 14:00 на Нахимовском проспекте, 51/21будет открытие выставки-ярмарки продукции агропромышленных предприятий Псковской области. После этого откроется фотовыставка, где Псковская область представит свои достопримечательности, значимые места и памятники культуры. Торжественное открытие состоится в парке «Красногвардейские пруды» в 14:40.





Договоренность о проведении Дней Псковской области в Москве ранее была достигнута губернатором региона Михаилом Ведерниковым и мэром столицы Сергеем Собяниным.