Для проведения профосмотра врачи готовы приехать в любой псковский двор

Медицинский автобус Псковской поликлиники готов приехать в любое место, где его будут ждать люди. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказала главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

- Я не шучу, когда говорю, что мы можем выехать в любой микрорайон и даже двор, - сказала она. - Если инициативная группа скажет, приезжайте в наш двор, и мы будем понимать, что собирается 15-20 человек, то приедем.

Выездные медосмотры медики проводят и на предприятиях. Поликлиника готова подстроиться под коллектив и принять его рано утром, поздно вечером или даже в выходные.

- Мы призываем коллективно проходить обследования, - отметила она.- На лето, например, сейчас составляем четкий график для выездов в образовательные учреждения, чтобы обследовать педагогов.