Профосмотры спасли около 30 человек от онкологии

В 2018 году в Псковской области от онкологии удалось спасти около 30 человек благодаря профилактическим осмотрам. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказала главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

- В большинстве своем – это женщины, которые даже не подозревали о заболевании - отметила она. – У них на ранних стадиях выявили рак шейки матки, молочных желез.

При раннем выявлении таких заболеваний возможно 100% излечение.

Однако больше всего выявляется людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Бывает так, что мы проводим ЭКГ, а оно показывает, что у человека уже был инфаркт, который он перенес на ногах. В таком случае, мы рассказывает пациенту, какие препараты принимать и какой образ жизни вести, чтоб избежать повторения, - рассказала она.