Самому старшему участнику «Российского Азимута-2019» в Кунье исполнилось 74 года

В этом году 18 мая на старт «Российского Азимута-2019» в Кунье выйдут около 500 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Спортсмены выступят в десяти возрастных группах. Самому старшему участнику, зарегистрировавшемуся на старт, исполнилось 74 года. Также будет организован VIP-забег.

Выступить в соревнованиях может любой желающий, допущенный по состоянию здоровья. До 15 мая заполнить анкету участника можно на сайте спортивного клуба ориентирования «Русь».

Регистрация спортсменов откроется в 10:00 на стадионе Куньинской средней общеобразовательной школы по адресу: улица Больничная, дом 9. В полдень состоится официальное открытие, а в 12:10 начнутся соревнования.

Идёт приём заявок.