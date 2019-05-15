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Спорт

Самому старшему участнику «Российского Азимута-2019» в Кунье исполнилось 74 года

15 мая 2019 года, 12:10

В этом году 18 мая на старт «Российского Азимута-2019» в Кунье выйдут около 500 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Спортсмены выступят в десяти возрастных группах. Самому старшему участнику, зарегистрировавшемуся на старт, исполнилось 74 года. Также будет организован VIP-забег.

Выступить в соревнованиях может любой желающий, допущенный по состоянию здоровья. До 15 мая заполнить анкету участника можно на сайте спортивного клуба ориентирования «Русь».

Регистрация спортсменов откроется в 10:00 на стадионе Куньинской средней общеобразовательной школы по адресу: улица Больничная, дом 9. В полдень состоится официальное открытие, а в 12:10 начнутся соревнования.

Идёт приём заявок.

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