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Происшествия

Разыскивается великолучанин в чёрных штанах, пропавший два месяца назад (ФОТО)

15 мая 2019 года, 10:30

В Псковской области разыскивается 43-летний Андрей Федоров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Стражи порядка просят помочь в поисках пропавшего мужчины.
Фото пресс-службы областного УМВД.
По имеющимся данным, 22 марта нынешнего года этот мужчина ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках и пропал.

Андрей Викторович был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны и сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Если вам что-либо известно о местонахождении Фёдорова Андрея, полицейские просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.

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