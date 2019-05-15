Разыскивается великолучанин в чёрных штанах, пропавший два месяца назад (ФОТО)

В Псковской области разыскивается 43-летний Андрей Федоров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 марта нынешнего года этот мужчина ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках и пропал.

Андрей Викторович был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны и сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Если вам что-либо известно о местонахождении Фёдорова Андрея, полицейские просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.