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Происшествия

Тонну металла за несколько дней умудрился украсть ранее судимый житель Палкино

15 мая 2019 года, 10:10

В Печорском районе нашли мужчину, подозреваемого в краже металлических изделий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, с 8 по 10 мая с территории хозяйства в печорской деревне Куланово была совершена кража различных изделий из металла общим весом в одну тонну. В этом преступлении подозревается безработный, ранее судимый житель поселка Палкино. Ему 43 года.

Выяснилось, что металл он вывез на автомобиле «ВАЗ-2107», а затем продал краденое знакомому за несколько тысяч рублей.

Полицейские обнаружили похищенное и изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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