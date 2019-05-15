Очевидцев вчерашнего ДТП на улице Шоссейной разыскивают псковские полицейские

Псковские полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло в областном центре 14 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, авария произошла на улице Шоссейной около дома №6 приблизительно в 16.00 часов. Здесь водитель на неустановленном автомобиле наехал на 24-летнюю девушку, которая двигалась по придомовой территории. С места ДТП водитель скрылся, а пострадавшей потребовалась госпитализация.

Очевидцев этого происшествия полицейские просят откликнутся по телефонам: :(8112) 292582,(8112) 292583 или 02.