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Происшествия

Женщина из Великих Лука сама назвала мошенникам данные своей банковской карты

14 мая 2019 года, 16:36

Неизвестные мошенники обманули жительницу Великих Лук и украли у нее почти 10 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что 9 мая 48-летней великолучанке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковской карты неизвестные злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. И чтобы решить данную проблему необходимо срочно уточнить реквизиты карты. Женщина сообщила требуемые сведения.

В результате, с банковской карты потерпевшей списали около девяти тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

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