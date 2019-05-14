Современные памятные монеты покажут участникам «Ночи музеев» в псковским отделении Банка России

В пятницу, 17 мая, псковское отделение Банка России откроет свои двери для всех желающих посетителей в «Ночь музеев». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

В это день псковичи и гости города смогут посетить историческое здание Земского банка Общества взаимного кредита 1902 года постройки и узнать о его архитектурных особенностях, а также познакомиться с экспозицией, посвященной истории банковского дела на Псковской земле.

Посетителям «Ночи музее» расскажут о вкладе Псковщины в становление банковской системы России, оригинальная мебель начала прошлого века позволит присутствующим получить представление об организации рабочего места служащего учреждения и прикоснуться к истории.

Также, гостям расскажут о развитии монетного дела в Псковской республике, продемонстрируют первые псковские деньги, начало выпуска которых относится к XV веку, а также покажут современные памятные монеты России, посвященные региону и выдающимся историческим личностям, чья жизнь неразрывно связана с Псковской землей.

Экскурсии будут проводиться с 15.00 до 21.00 в здании Отделения Псков по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 8.

Записаться на экскурсию можно до 16 мая включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам (8112) 69-45-72 и (8112) 69-45-78.

Напомним, в рамках «Ночи музеев» гостей Пушкинского заповедника ждут страшные мельничные байки, превращение бытовых предметов в сказочных персонажей и Пиковая Дама, псковичей — ранее недоступные башни в Кремле, а в Изборске покажут кино на крепостной стене и дадут поиграть в археологической песочнице.