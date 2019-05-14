Пожилой мужчина в Пушкинских Горах попался на краже велосипеда из жилого дома

В Псковской области с приходом нового сезона участились случаи хищения двухколесных транспортных средств, в том числе велосипедов и мопедов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Пушкинских Горах вечером 13 мая из дома по улице Ленина неизвестный похитил велосипед. Благодаря слаженным действиям, полицейским удалось установить подозреваемого в короткие сроки. Им оказался 79-летний местный житель. Похищенное изъято. Идёт проверка.

В связи с произошедшим, стражи порядка просят жителей региона не оставлять велосипеды без присмотра, использовать замки, тросы или цепочки с замком. Полицейские заверили, что безопаснее всего хранить велосипед дома.

Если ваш велосипед все-таки похитили - незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем.