Виктории Солдатенковой с ребёнком-инвалидом помогли купить в Невеле благоустроенную квартиру

Благодаря губернатору Михаилу Ведерникову и его команде, мать-одиночка Виктория Солдатенкова из Невеля, которая воспитывает инвалида, получила благоустроенное жилье. Об этом пишет Псковское агентство информации .

Виктория через Инстраграм обратилась к главе региона, сообщив, что нуждается в благоустроенной квартире, а все последнее время вынуждена жить вместе с мамой и бабушкой.

14 февраля минувшего года районный суд обязал администрацию Невеля приобрести матери-одиночке квартиру, как нуждающейся в соцжилье. В конце 2018 года на это из резервного фонда губернатора и фонда администрации Невельского района были выделены деньги.

«На полученную сумму была куплена трехкомнатная квартира, но на окраине Невеля. Но это не устроило Викторию», - сообщила помощник главы региона Ольга Евстигнеева. «Поэтому девушка стала добиваться того, чтобы ей купили квартиру поближе к родственникам и центру города».

Узнав об этом, губернатор Михаил Ведерников пошел навстречу Виктории Солдатенковой, и помог приобрести новую квартиру, расположенную в двух шагах от дома, где мать-одиночка проживала ранее с мамой и бабушкой.

Виктория Солдатенкова через Инстаграм поблагодарила поблагодарила губернатора Псковской области и его команду.