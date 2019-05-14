Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Заключительный концерт 75-го филармонического сезона в Пскове запланирован на 21 мая

14 мая 2019 года, 11:55

Во вторник, 21 мая, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучит заключительный в 75-ом филармоническом сезоне концерт Псковского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зрители услышат произведения, вошедшие в сокровищницу мировой классической музыки. Помимо «Энигма-вариаций» английского композитора Эдуарда Элгара прозвучит одно из самых ярких произведений Сергея Рахманинова – Второй концерт для фортепиано с оркестром.

Кроме того, симфонический оркестр Псковской областной филармонии исполнит знаменитый концерт в тандеме с молодым пианистом и композитором Никитой Мндоянцем.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завтра в михайловском «Льняном амбаре» пройдёт конкурс сказителей и сказочников
Москвичи на следующей неделе смогут приобрести продукты, изготовленные в Псковской области
Через интернет пенсионеры в Псковской области могут проверить свои накопления
Что вы делаете, найдя на себе присосавшегося клеща: «Псковская правда» запустила опрос ВКонтакте
Михаил Ведерников: Наша национальная политика учитывает интересы множества этносов
Укрепление межнациональных отношений в СЗФО обсуждают на семинаре в псковской «Простории»
Чтобы остановить пьяного водителя в Пскове, полицейские прострелили колесо его машины (ВИДЕО)
Четыре новых жилых комплекса увидят псковичи-участники нового Тура по новостройкам
В честь Дня славянской письменности и культуры в Пскове 24 мая устроят хоровой праздник

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура
14 мая 12:35

Как в Пскове, Изборске, Печорах и Пушкинских Горах пройдет «Ночь музеев»

Организаторы обещают: будет интересно, будут сюрпризы и незабываемые впечатления

Культура
8 мая 09:00

Салют над рекой

Как псковичи отпразднуют День Победы

Культура / Фестиваль
17 апреля 09:59

220 Пушкиных

Какие метаморфозы ждут праздник на поляне в Михайловском, получивший к юбилею поэта новое название