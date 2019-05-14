Заключительный концерт 75-го филармонического сезона в Пскове запланирован на 21 мая

Во вторник, 21 мая, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучит заключительный в 75-ом филармоническом сезоне концерт Псковского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зрители услышат произведения, вошедшие в сокровищницу мировой классической музыки. Помимо «Энигма-вариаций» английского композитора Эдуарда Элгара прозвучит одно из самых ярких произведений Сергея Рахманинова – Второй концерт для фортепиано с оркестром.

Кроме того, симфонический оркестр Псковской областной филармонии исполнит знаменитый концерт в тандеме с молодым пианистом и композитором Никитой Мндоянцем.