Установлена личность великолучанина, который украл из гаража набор инструментов

В городе на Ловати установили личности мужчины, подозреваемого в гаражной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что с 7 по 8 мая из гаража на улице Пушкина в Великих Луках неизвестный похитил набор инструментов, состоявший из более чем ста предметов. Ущерб, причинённый хозяину инструментов, составил около 20 тысяч рублей.

Получив сообщение о краже, полицейские начали поиски злоумышленника. В кратчайшие сроки им удалось выйти не его след. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый 26-летний великолучанин.

Часть похищенного была изъята. Возбуждено уголовное дело. Идёт расследование.